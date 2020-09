Fondazione Fs, domenica 6 riecco l’Archeotreno e l’Irpinia Express: partenze da Napoli e Benevento (Di venerdì 4 settembre 2020) Il grande ritorno dell’Archeotreno Campania e dell’Irpinia Express. Dopo alcuni mesi di interruzione del servizio a causa dell’emergenza sanitaria, anche in Campania ritornano i treni storici allestiti dalla Fondazione Fs Italiane (Gruppo FS Italiane) con due appuntamenti da non perdere per domenica prossima 6 settembre. UN VIAGGIO NELLA STORIA – Dalla stazione di Napoli, alle ore 9.45 partirà l’Archeotreno Campania, composto da carrozze Centoporte e locomotiva elettrica in livrea d’epoca. I viaggiatori avranno l’opportunità di visitare le aree archeologiche di Pompei (10.33) o Paestum (11.36), entrambe dichiarate dall’UNESCO patrimoni mondiali dell’umanità. In alternativa, sarà possibile proseguire verso Ascea (12.06) e Sapri (12.40). Il ... Leggi su ildenaro

