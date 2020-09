"Eutanasia negata": il malato terminale vuol morire in diretta Facebook (Di venerdì 4 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Alain Cocq, il 57enne malato terminale francese, ha deciso di trasmettere la sua morte in diretta Facebook: "Non voglio più soffrire" Volitivo, combattente e tenace fino alla fine. Alain Cocq, il 57enne malato terminale francese, ha deciso di porre alle sue atroci sofferenze: "Non ho più una vita dignitosa. Ora voglio morire in pace", annuncia su Facebook. Trentaquattro anni inchiodato ad una sedia a rotelle, con una sacca sull'addome e un sondino tra naso e gola. Da quando ha scoperto di essere affetto da una disfunzione rara, alla giovane età di 23 anni, Alain gioca a dadi con la vita: ogni respiro nuovo è una piccola, dolorosa conquista. Un calvario cominciato quasi per caso, a seguito di una ... Leggi su ilgiornale

