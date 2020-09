«E il motto dei ribelli sarà “Viva la f*ca”». Il Primato Nazionale torna in edicola (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set – Da simbolo di emancipazione ad emblema del male: sembra essere questa la triste parabola dell’organo sessuale femminile: «Sono passati anni da quando le femministe scendevano in strada congiungendo pollice e indice delle due mani per richiamare anche visivamente l’organo “proibito” divenuto strumento di sovversione del mondo patriarcale e bigotto. Ora la vulva, da soluzione, è divenuta il problema. È il marchio della differenza, il segno del male, il confine impermeabile all’ideologia». Così Adriano Scianca, direttore del Primato Nazionale, ha riassunto la deriva presa dal politicamente corretto, che dopo aver portato sugli scudi il femminismo e le sue varie «ondate», ha però finito per degradare la donna sotto ogni aspetto possibile. Perché ... Leggi su ilprimatonazionale

pecorellesmarr1 : @DonPompei La dimensione verticale abbandonata per una visione solo orizzontale. Don Bosco, sicuramente un santo ch… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Dal ritiro di Auronzo la #Lazio presenta la maglia che indosserà per gli impegni di #ChampionsLeague. Stesso design del… - ErosLaghi2 : @StateDept Perinde ad Cadaver Il motto dei Gesuiti Russi permettendo - Gimmieyoursoul : Ovviamente parlo dei corpi delle ragazze jxjfkckc Il resto del programma motto toxic tho - BarbaraCerbioni : #inondala7 il motto “uno vale uno” dei 5stelle non credo sia applicabile alla Raggi.....mi sembra più adatto “ uno vale zero”! -

Ultime Notizie dalla rete : motto dei L'ospitalità è relazione. E' questo il motto di Oscata inVita ilCiriaco.it Caserta, Sailor Moon e Lady Oscar corrono alle elezioni: la bizzarra campagna elettorale che fa impazzire i social

“Se fossero realmente candidati li voterei all’istante”. Luca non ha dubbi. La sua preferenza, scrive su Facebook, andrebbe certamente a Lady Oscar, “o, forse, a Holly, ma lo vedo troppo lunatico”. I ...

Seat Music Awards 2020: Vanessa Incontrada sul palco sceglie il nero (e le pantofole in camerino)

Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la prima puntata dei Seat Music Awards 2020, l'evento canoro che ogni anno si tiene alla fine dell'estate in diretta dall'Arena di Verona. A condurre le esclusive s ...

“Se fossero realmente candidati li voterei all’istante”. Luca non ha dubbi. La sua preferenza, scrive su Facebook, andrebbe certamente a Lady Oscar, “o, forse, a Holly, ma lo vedo troppo lunatico”. I ...Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la prima puntata dei Seat Music Awards 2020, l'evento canoro che ogni anno si tiene alla fine dell'estate in diretta dall'Arena di Verona. A condurre le esclusive s ...