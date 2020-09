Duengue, focolaio a Vicenza: nove casi a Montecchio Maggiore (Di venerdì 4 settembre 2020) focolaio di virus dengue a Montecchio, il Comune predispone la disinfestazione contro la zanzara tigre nelle zone limitrofe a dove si sono verificati i nove nuovi casi. Come se non bastasse la pandemia da Coronavirus, nel Vicentino potrebbe scoppiare una nuova epidemia di virus dengue. La malattia si è manifestata nuovamente nei pressi del primo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

