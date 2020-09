Domenica In, Mara Venier: ‘Tra una pubblicità e l’altra piangevo’ (Di venerdì 4 settembre 2020) Il 13 settembre Mara Venier torna alla guida di Domenica In, su Rai1. Un ritorno che, almeno per quel che riguarda gli ospiti, si ricollega idealmente alla conclusione della stagione precedente, molto fortunata dal punto di vista degli ascolti ma decisamente tosta per il contesto in cui, da marzo in poi, è stata realizzata. Il riferimento è chiaramente alla pandemia, che ha imposto uno stravolgimento nella struttura della trasmissione, con pochissime persone dello staff in studio e ovviamente l’assenza del pubblico. “Ero morta di paura, tra una pubblicità e l’altra piangevo: in studio eravamo in quattro, mi truccavo e pettinavo da sola. Lì ho dovuto inventare un’altra Domenica. Non bastasse, mi sono rotta un piede, di Domenica: sono andata in onda con ... Leggi su tvzap.kataweb

