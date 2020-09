Da Cacciano a Castel di Sangro col Napoli nel cuore: tifosi sanniti sempre presenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCacciano (Bn) – Hanno atteso, hanno coltivato e alimentato la loro fede calcistica a distanza. Tutta colpa del covid che ha costretto il Governo a chiudere gli stadi. Adesso che si è presentata l’occasione, l’hanno colta al volo e si sono messi in viaggio dal Sannio per raggiungere l’Abruzzo. Meta Castel di Sangro, sede del ritiro estivo del Napoli di Gattuso. Loro che di partite degli azzurri non se ne perdono una: sempre presenti in casa e in trasferta e ogni estate fanno tappa obbligatoria a Dimaro. Una sorta di pellegrinaggio per nutrite la propria fede e la propria voglia di calcio. Quest’anno nessun viaggio fino in Trentino, il più accessibile Abruzzo non poteva di certo essere disertato. Sono partiti da ... Leggi su anteprima24

