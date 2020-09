Covid, lo scienziato Garattini: “Accelerare sul vaccino potrebbe rivelarsi un disastro” (Di venerdì 4 settembre 2020) La Commissione europea accelera sul vaccino anti-Covid, con le prime disponibilità per i paesi membri attese per novembre, e sull’accesso universale al farmaco. A quanto si apprende, è attesa per novembre la prima disponibilità del vaccino noto come Oxford, su cui la Commissione ha firmato un contratto che consente ai paesi membri di comprare 300 milioni di dosi con l’opzione di altre 100. La corsa al vaccino prosegue quindi senza sosta. A inizio agosto, la Russia ha annunciato di aver sviluppato un vaccino per il Coronavirus e di voler cominciare una vaccinazione di massa entro ottobre, prima di qualunque altro paese al mondo. Il vaccino sviluppato dalla Russia, lo Sputnik V, non aveva e non ha tuttora superato tutti i test clinici previsti e il ... Leggi su tpi

DAtzori : RT @TgrRaiFVG: Molto attesa a @ESOF_eu di #Trieste la conferenza di Thomas Hartung. Il celebre scienziato tedesco che lavora per la Johns… - AndreaColagiac1 : @ClonalAntibody @ProfSteveKeen @davidgraeber Quindi? Anche senza covid, ogni anno muoiono milioni di persone di mal… - M5S_No_Grazie : RT @Bufalenet: Il Potere della Mente di Bruni Vazquez racconterebbe l’esperimento operato da uno scienziato su un condannato a morte che di… - marisamoles : RT @TgrRaiFVG: Molto attesa a @ESOF_eu di #Trieste la conferenza di Thomas Hartung. Il celebre scienziato tedesco che lavora per la Johns… - TgrRaiFVG : Molto attesa a @ESOF_eu di #Trieste la conferenza di Thomas Hartung. Il celebre scienziato tedesco che lavora per… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scienziato Covid e negazionisti, l'immunologa Viola: «Noi scienziati dobbiamo fare un mea... Il Gazzettino Nuovi passi avanti nella lotta al coronavirus: trovato un composto naturale che lo uccide

Una nuova arma contro Covid-19 arriva dalla natura. Uno studio internazionale al quale ha partecipato l'Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche, il Cnr-Nanotec di Cosenza, in ...

Il virologo Burioni: “Non si dovrebbe votare nelle scuole, servono luoghi alternativi”

Burioni tuona sulle elezioni e sul ritorno in classe: “Non si dovrebbe votare nelle scuole”. Basta intralciare “una già tribolata attività scolastica”, servono “luoghi alternativi”. Salute e istruzion ...

Una nuova arma contro Covid-19 arriva dalla natura. Uno studio internazionale al quale ha partecipato l'Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche, il Cnr-Nanotec di Cosenza, in ...Burioni tuona sulle elezioni e sul ritorno in classe: “Non si dovrebbe votare nelle scuole”. Basta intralciare “una già tribolata attività scolastica”, servono “luoghi alternativi”. Salute e istruzion ...