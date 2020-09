Covid alla Sonrisa, guarisce il marito di Donna Imma (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antonio Abate (Na) – Buone notizie a Villa Sonrisa. Matteo Giordano dopo venti giorni di ricovero all’ospedale Cotugno di Napoli, è stato dimesso. Il marito di Imma Polese, figlia di Don Antonio, il “boss” delle cerimonie, può finalmente tirare un sospiro di sollievo e ritornare di suoi cari. Giordano era stato ricoverato per Covid settimane fa assieme alla suocera Rita Greco che, sfortunatamente, non ce l’ha fatta ed è deceduta a causa del coronavirus. Matteo Giordano, tra i primi ad essere stato colpito dal virus entrato prepotentemente a Villa Sonrisa, è dunque fuori pericolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

