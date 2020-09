Coronavirus: Milano omaggia le vittime con il Requiem e prova a ripartire (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 set. (Adnkronos) - Un appuntamento simbolo della rinascita di Milano e del Paese, un omaggio alle vittime del Coronavirus. Con il Requiem in Duomo a Milano, diretto dal maestro Riccardo Chailly, la Scala riprende la sua attività dopo il lungo lockdown e lo fa - alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini e dell'arcivescovo Mario Delpini - con un messaggio pieno di significato. Una scelta che si ripeterà in due città particolarmente ferite dal Covid-19 come Bergamo e Brescia. "Tutti i musicisti sono coscienti del carattere storico di questo concerto, il pensiero va alle famiglie che hanno sofferto, ai morti e alle persone ricoverate negli ospedali", spiega il sovrintendente del Teatro ... Leggi su iltempo

SkyTG24 : #Milano, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele - repubblica : ?? Silvio #Berlusconi ricoverato a Milano per accertamenti: il leader Fi è positivo al #covid. E' al San Raffaele… - Tg3web : Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per coronavirus. Il suo medico, il professor Zangrillo, ha f… - AntonelloNice : Ho assistito alla trasmissione del Requiem di Giuseppe Verdi dal Duomo di Milano in ricordo delle vittime del Coron… - zazoomblog : Coronavirus: Sangalli ‘Milano ricorda dolore e coraggio’ - #Coronavirus: #Sangalli #‘Milano -