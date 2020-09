Coronavirus, boom di positivi: chiuso pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il pronto soccorso dell’ Ospedale “Cardarelli” di Napoli è stato chiuso nel tardo pomeriggio a causa del numero di pazienti, una decina probabilmente, risultati positivi al test rapido sul Covid-19. Il pronto soccorso sarà sottoposto a sanificazione e riaprirà quando le operazioni saranno completate. I test rapidi sono stati estesi a tutto il personale. Nei giorni scorsi si era registrato un aumento dei pazienti Covid-19 ricoverati nella palazzina M dell’Ospedale. Nessuno di loro, però, è ricoverato in terapia intensiva o subintensiva. L'articolo Coronavirus, boom di positivi: chiuso ... Leggi su anteprima24

Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - rtl1025 : ?? E' di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. E' boom anche di ta… - Corriere : Troppi positivi al Cardarelli di Napoli: i vertici dell’ospedale chiudono il pronto soc... - infoitinterno : Coronavirus, a Napoli chiude il pronto soccorso del Cardarelli per boom di contagi - corgi_lover : RT @Corriere: Troppi positivi al Cardarelli di Napoli: i vertici dell’ospedale chiudono il pronto soccorso -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom Coronavirus, boom di contagiati (+82) e ricoverati (+18) in Piemonte, ma resta stabile il numero dei malati in terapia intensiva TorinOggi.it Coronavirus: in Sicilia 78 nuovi casi, 11 morti e contagi record in tutta Italia

Boom di nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 78 casi, 25 in più rispetto alla giornata di ieri. Anche i tamponi (4241) sono superiori alla giornata di ieri. Lo si legge ...

Coronavirus, i dati: 1.733 nuovi casi in 24 ore su 113.085 tamponi. Aumentano i ricoveri: +102. Altri 11 malati deceduti

Ore 19 - iscriviti alla newsletter e ricevi gli ultimi aggiornamenti nella tua casella. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un serviz ...

Boom di nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 78 casi, 25 in più rispetto alla giornata di ieri. Anche i tamponi (4241) sono superiori alla giornata di ieri. Lo si legge ...Ore 19 - iscriviti alla newsletter e ricevi gli ultimi aggiornamenti nella tua casella. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un serviz ...