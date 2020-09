Consob oscura altri 11 siti per abusivismo finanziario (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – Consob ha ordinato l’oscuramento di 11 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari. L’Autorità si è avvalsa dei poteri rafforzati attribuiti ti dal “decreto crescita”, in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. I siti oscurati sono quelli gestiti d Dinengo Partners LTD (sito internet https://marketsdock.com, e le relative pagine client.marketsdock.com e status.marketsdock.com), Jean Pierre Technologies LTD (sito internet http://www.jp.finance, e le relative pagine https://trade.jp.finance e ... Leggi su quifinanza

