Compagni terrorizzati? Clamoroso scivolone a Repubblica: il candidato in Toscana non è la Ceccardi | Guarda (Di venerdì 4 settembre 2020) Vincenzo Ceccarelli è diventato il politico più chiacchierato della giornata, apparentemente senza alcun valido motivo. La sua popolarità è determinata dal Clamoroso errore di La Repubblica, che nel paginone dedicato ai sondaggi sulle elezioni regionali del 20 e 21 settembre ha completamente cancellato Susanna Ceccardi dal grafico. Al suo posto Ceccarelli, con tanto di foto: peccato che non sia nemmeno del centrodestra, essendo assessore regionale in quota Pd dell'attuale governatore Enrico Rossi. Un errore che fa sorridere e che si presta a tante battute: vuoi vedere che i “Compagni” di Repubblica cercano di sabotare la Lega nella rossa Toscana? O, più prosaicamente, provano a "scordare" l'incubo-Ceccardi, sostituendola ... Leggi su liberoquotidiano

