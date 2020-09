Chiara Ferragni divorzia dal socio Morgese: nuovo piano industriale per Serendipity (Di venerdì 4 settembre 2020) Chiara Ferragni divorzia dal socio Pasquale Morgese. Il motivo? Un nuovo piano industriale per Serendipity, la società dell’influencer. Chiara Ferragni ha rotto il sodalizio con Pasquale Morgese e famiglia, proprietari di Mofra, che produce scarpe e accessori per l’influencer. Morgese era azionista di Serendipity, la società che gestisce il marchio Chiara Ferragni Collection. La rottura … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

LaStampa : Chiara Ferragni: “Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay” - FantiniValerio : Ecco quanto guadagna Chiara Ferragni (complimenti!) - brunettecookie : Chiara Ferragni nel 2019 alla première del suo documentario Chiara Ferragni Unposted D I V I N A ? - brunettecookie : In occasione del Festival di Venezia ecco Chiara Ferragni nel 2017 P.S questo è stato il primissimo red carpet di L… - giorgiaaass : RT @louxhart: video del matrimonio di liam e maya come quello di chiara ferragni e fedez?? -