Berlusconi ricoverato al San Raffaele per accertamenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è stato ricoverato, ieri sera, al San Raffaele per accertamenti. Il leader di Forza Italia è risultato positivo al coronavirus, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni, come fanno sapere dal suo staff. Si è recato in ospedale in modo autonomo ed è stato sottoposto ad una visita. La notizia della positività al Covid è arrivata mercoledì: anche i figli Luigi e Barbara, così come la fidanzata Marta Fascina, sono poi risultati positivi. Berlusconi ha manifestato solo qualche sintomo influenzale, si è recato al San Raffaele per precauzione. “Ora sta bene” Il suo staff, attraverso una nota, ha reso nota la visita del presidente di Forza Italia in ospedale: “Il presidente ... Leggi su italiasera

