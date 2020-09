Berlusconi ricoverato al San Raffaele: ma non è in terapia intensiva (Di venerdì 4 settembre 2020) Dalla tarda serata di giovedì 3 settembre Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex premier risultato positivo al coronavirus due giorni fa ha visto un lieve aggravamento delle sue condizioni ed è arrivato in ospedale verso mezzanotte. Non è in terapia intensiva. Secondo quanto riportano fonti di Forza Italia il ricovero è precauzionale: «É stato suggerito dall’essere un paziente di ottantaquattro anni, che ha avuto in passato altre patologie pregresse e subito altre operazioni delicate». Leggi su vanityfair

Tommasolabate : +++Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. +++ - Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - Corriere : ?? Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto… - Nena_Nina_Schi : RT @AUniversale: 2 settembre 2020 - Berlusconi positivo, Zangrillo: 'Sì, ma è asintomatico'. 3 settembre 2020 - Berlusconi: 'Ho avuto febb… - Bizza77 : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… -