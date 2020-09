Berlusconi ricoverato a Milano. Lieve aggravamento per 'inizio di polmonite bilaterale' (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è stato ricoverato all'ospedale San Raffale di Milano per un inizio di 'polmonite bilaterale' dopo essere risultato positivo al Covid mercoledì scorso. Il quadro clinico del leader ... Leggi su tg.la7

Tommasolabate : +++Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. +++ - Corriere : ?? Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto… - Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - Lafabj : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… - RADIOBRUNO1 : Coronavirus: Berlusconi ricoverato al San Raffaele, tracce di polmonite bilaterale #RadioBruno -

Come se il Cavaliere, invece di essere positivo al Coronavirus, fosse solo raffreddato. «Guardi, non posso dire di essere al 100 per cento, ma mi sento solo un po’ debole. È il… Leggi ...Silvio Berlusconi (84 anni) è stato ricoverato a Milano al San Raffaele dopo essere risultato positivo al Covid. Dopo la tac è stata riscontrata una polmonite bilaterale allo stato precoce. Sarebbe qu ...