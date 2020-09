Berlusconi 'asintomatico' è stato ricoverato al San Raffaele (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è stato ricoverato giovedì notte al San Raffaele di Milano 'per accertamenti'. Il presidente di Forza Italia era risultato positivo al Coronavirus negli scorsi giorni e il suo medico,... Leggi su globalist

