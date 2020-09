Atalanta, UFFICIALE Miranchuk: quinquennale per il russo (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Atalanta ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo del trequartista mancino Aleksey Miranchuk, classe 1995, dalla Lokomotiv Mosca. Il fantasista arriva all’Atalanta per 14,5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita il prezzo del cartellino, 5 anni la durata del contratto a circa 1,7 milioni a stagione. Il giocatore indosserà la maglia numero 59. Calciomercato, le ultime: colpacci Cagliari e Fiorentina, ritorno di fiamma al Genoa, Atalanta scatenataL'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Atalanta_BC : ?????? sì, è ufficiale! ?? ?????? it's official! ???? ? #WelcomeMiranchuk #GoAtalantaGo ???? - DiMarzio : Ufficiale il colpo dell'#Atalanta: #Miranchuk ha firmato - DiMarzio : #Atalanta, arriva #Miranchuk dalla #LokomotivMosca: è ufficiale - Frances76765203 : Serie A, news di calciomercato del giorno: Atalanta: Ufficiale il colpo Miranchuk. Benevento :Ecco Lapadula e Capra… - Atalanta_FR : RT @Atalanta_BC: ?????? sì, è ufficiale! ?? ?????? it's official! ???? ? #WelcomeMiranchuk #GoAtalantaGo ???? -