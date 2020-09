Ascolti TV | Giovedì 3 settembre 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) Alessandra Amoroso Nella serata di ieri, giovedì 3 settembre 2020, su Rai1 la Partita del Cuore – Edizione Speciale 2020 ha conquistato .000 spettatori pari all’% di share. Su Canale 5 Zelig ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Tutto per la mia Famiglia ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 l’incontro di Uefa Nations League Germania-Spagna ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Hudson & Rex ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Come un Uragano totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Io prima di Te ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Corpi da Reato ha catturato ... Leggi su davidemaggio

SerieTvserie : Ascolti tv giovedì 3 settembre 2020 - tvblogit : Ascolti tv giovedì 3 settembre 2020 - toysblogit : Ascolti tv giovedì 3 settembre 2020 - CorriereCitta : #Ascoltitv giovedì 3 settembre 2020: La partita del cuore, Zelig, Tutto per la mia famiglia, dati Auditel e share - SpazioWrestling : Ottimi ascolti per la puntata di Dynamite andata in onda il giovedì sera negli USA #AEW #Dynamite -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Giovedì Ascolti tv USA giovedì 25 ottobre: Legacies parte bene per The CW, cala Supernatural Dituttounpop