Airola | revocati i domiciliari per il 49enne accusato di stalking e maltrattamenti alla moglie

Si è tenuta questa mattina, innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Loredana Camerlengo, l'udienza di convalida dell'arresto a carico di D.S., di 49 anni, di Airola, che era stato arrestato, in flagranza di reato, dai Carabinieri della Stazione di Airola, assistito dall'Avv. Vittorio Fucci jr. In particolare, il D.S. era stato tratto in arresto perchè ritenuto presuntivamente responsabile dei reati di stalking, violazione di domicilio, danneggiamento, lesioni e maltrattamenti ai danni della moglie. All'esito dell'udienza di convalida, il GIP, accogliendo la tesi dell'Avv. Vittorio Fucci jr, ha revocato la misura degli arresti domiciliari, rimettendo in ...

