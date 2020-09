‘Venezia 77’, nel secondo red carpet Giulia De Lellis sceglie il tulle, Georgina Rodriguez un sensuale abito a sirena: ecco tutti i look sfoggiati al lido (Di giovedì 3 settembre 2020) Prosegue in tutta sicurezza la 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Evento al quale, nonostante le difficoltà dovute al Coronavirus, si è deciso di non rinunciare, pur non dimenticando tutte le procedure da rispettare affinché la Mostra risulti perfettamente in linea con quelle che sono ad oggi le direttive da seguire per evitare il diffondersi del COVID 19. Dopo la serata inaugurale di ieri, si è tenuto poco il secondo red carpet e, anche questa volta, i personaggi invitati si sono fatti notare per i look scelti. A sfilare per la proiezione del film Amantes è stata Cate Blanchett che per l’occasione ha optato per un corpetto ricamato e un pantalone nero firmato Alexander McQueen. Anche questa sera, la Blanchett ha riproposto un look che abbiamo già visto ... Leggi su isaechia

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #CerimoniadiApertura #Venezia77 'Dichiariamo ufficialmente aperta la 77.a Mostra Internazionale… - repubblica : Venezia 77, Tilda Swinton a ruota libera: 'Il genere, i figli, in cucina con Jarmusch e Guadagnino' - vogue_italia : Meravigliosa Anna Foglietta in Giorgio Armani Privé ?? Cliccate qui per vedere i suoi look più belli a Venezia 77??… - rejwalters : RT @ilpopoloveneto: La Pellicola d’Oro: IV Edizione del premio collaterale alla 77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia… - badtasteit : La recensione dell'immancabile film di genere coreano da festival, che a #venezia77 è Night In Paradise di Park Hoo… -

