Tour de France, ancora salita: si arriva sul Mont Aigoual (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Tour de France 107 continua ad offrire un canovaccio poco consueto e alla sesta tappa propone già il secondo arrivo in salita dopo quello della quarta frazione a Orcieres-Merlette. Stavolta si ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - tsolignani : Voglio fare sapere alla generalità dei miei clienti che i tempi di consegna dei lavori sono allungati questo settem… - EstebBeltramino : Skoda Enyaq iV, appena presentato è primo al Tour de France #motori - rides_bike : LE BICI DEL TOUR DE FRANCE La nuova Ultimate CFR (Canyon Factory Racing) di Canyon per il team Movistar. Il peso… - repubblica : Ciclismo, sessanta anni fa il trionfo di Nencini: storia d'amore e di Tour de France [di ANGELO MELONE] [aggiorname… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della sesta tappa del Tour de France 2020. Saranno 191 i chilometri che i corridori dovranno affrontare da Le Teil a Mont Aigoual, per una frazi ...16.42 Qualche problema per Wout Poels in fondo al gruppo. 16.39 Cosnefroy prende il punto al GPM. 16.34 In cosa non succede assolutamente nulla. 16.31 55 chilometri al traguardo. Ancora tutti insieme.