Tour de France 2020, oggi la sesta tappa: Le Teil-Mont Aigual (199 km) (Di giovedì 3 settembre 2020) Tour de France 2020, oggi la quinta tappa: Gap-Privas (183 km) Il Tour de France 2020 oggi, giovedì 3 settembre 2020, è pronto a ripartire. Dopo la “tranquilla” tappa di ieri (vinta da Wout Van Aert) e la penalizzazione inflitta all’ex maglia gialla, Alaphilippe (Adam Yates è la nuova maglia gialla), i corridori sono pronti a rimettersi in sella per la sesta tappa. Vediamo insieme tutte le informazioni. Il percorso La sesta tappa del Tour de France 2020 prevede la partenza da Le Teil e l’arrivo a Mont ... Leggi su tpi

Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - Eurosport_IT : A causa di una penalizzazione inflitta al termine della corsa di ieri, Julian Alaphilippe ha perso la maglia gialla… - SpazioCiclismo : #TDF2020 Il vantaggio degli attaccanti tocca adesso i sei minuti, consentendo anche a Lutsenko di superare Yates… - lukepedroni : Grandissimi ascolti per il Tour de France - Ilarya94 : Dall’ #ItalianGP al Tour de France è un attimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Julian Alaphilippe non è più la maglia gialla del Tour de France 2020 per via di una violazione del regolamento. Il corridore della Deceuninck-QuickStep, che aveva conservato la leadership durante la ...Diretta Tour de France 2020 streaming video Rai: orario e percorso della sesta tappa, Le Teil-Mont Aigoual di 191 km, secondo arrivo in salita (oggi 3 settembre). Ci siamo: prende il via in questi min ...