Temptation Island, Valeria Liberati rivela cosa è successo con Alessandro Basciano (Di giovedì 3 settembre 2020) Protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island Valeria Liberati ha intrattenuto i telespettatori con il suo curioso percorso nel reality dei sentimenti. Entrata insieme al suo fidanzato Ciavy, che non ha mostrato alcuna attenzione nei suoi confronti, Valeria ha conosciuto nel villaggio dei tentatori l’uomo che le ha fatto riscoprire l’importanza dei sentimenti: Alessandro Basciano. La conoscenza dei due è andata avanti sotto gli occhi lontani di Ciavy che ha perso tutte le sue certezze. La coppia come sappiamo è uscita dal reality separata ma oggi sono riusciti a mettere da parte i loro dissidi e sono tornati insieme. A raccontare cosa è successo veramente con Basciano ... Leggi su quotidianpost

Per Valeria Liberati e Ciavy, Temptation Island è stato un banco di prova che è riuscito a rinsaldare i loro sentimenti: tra loro la complicità è tornata. Se davanti al falò – chiesto da Ciavy stesso ...Il loro ritorno di fiamma dopo Temptation Island ha suscitato tantissimo scalpore poiché dopo il falò di confronto sembrava non ci fosse più speranza per la storia d’amore tra Valeria Liberati e Ciavy ...