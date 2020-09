Svezia, segregati per 4 mesi per paura del Covid-19: tre minori allontanati dai genitori (Di giovedì 3 settembre 2020) I genitori sono immigrati, non parlano bene lo svedese e non seguono le notizie locali, ma fanno riferimento alle informazioni che provengono dal loro paese d’origine, dove per contrastare la pandemia sono state imposte misure molto stringenti. Quindi, per proteggerli i loro tre figli dal Covid-19, hanno deciso di segregarli per quattro mesi in casa. I ragazzi, di età compresa tra i 10 e i 17 anni, sono rimasti chiusi da marzo a luglio: non potevano neanche vedersi tra loro né uscire dalla loro stanza. Succede in Svezia, Paese che ha destato scalpore a livello internazionale per non avere imposto il lockdown: i tre ragazzi sono stati allontanati dalla famiglia. Nelle stanze dove erano confinati, i giovani consumavano anche i loro pasti, dietro ad una porta ‘sprangata’, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Svezia segregati Svezia, segregati per 4 mesi per paura del Covid-19: tre minori allontanati dai genitori Il Fatto Quotidiano Svezia, tengono i figli segregati in casa per 4 mesi per paura del Coronavirus

Le autorità svedesi hanno allontanato tre minori dai loro genitori dopo che questi li hanno tenuti per quattro mesi chiusi in casa, ognuno nella propria stanza, nel timore che contraessero il covid-19 ...

