Strage in famiglia, 5 fratellini trovati in casa: “Li ha uccisi la mamma” (Di giovedì 3 settembre 2020) Berlino. Cinque bambini sono stati trovati morti in un appartamento di un condominio a Solingen, nel land tedesco del Nordreno-Vestfalia. La notizia data in prima battuta da mezzi di informazione locali è stata confermata dalla polizia di Wuppertal. Le età dei bambini (tre femmine e due maschi): 1,2,3,6 e 8, riporta la Bild. “Le indagini sono … L'articolo Strage in famiglia, 5 fratellini trovati in casa: “Li ha uccisi la mamma” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

