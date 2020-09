SPAVENTOSO cambiamento meteo a metà settembre (Di giovedì 3 settembre 2020) Eccolo lì, lo sconquasso che attendevamo. Prima o poi doveva mostrarsi anche nei modelli previsionali, perché a fronte di un riposizionamento così drastico delle Alte e delle Basse Pressioni non potevano non esserci variazioni meteo climatiche eclatanti. Per il momento si tratta di scenari dipinti su carta, questo è vero, ma visto e considerato che da giorni si parla di un passaggio stagionale in linea coi tempi non possiamo non prendere seriamente in considerazione ciò che ci viene mostrato. Ma di cosa stiamo parlando? Beh, se qualcuno si ha preso la briga di dare un’occhiata alle mappe avrà notato il profondo cambiamento di metà settembre. Vi consigliamo di dare un’occhiata in modo particolare al modello europeo ECMWF – ritenuto, lo sapete, il più ... Leggi su meteogiornale

MarysAdventure5 : @cordadoppia Negli ultimi anni il cambiamento climatico è stato spaventoso. Adesso 30 anni magari non sono tanti, m… -

Ultime Notizie dalla rete : SPAVENTOSO cambiamento SPAVENTOSO cambiamento meteo a metà settembre Meteo Giornale SPAVENTOSO cambiamento meteo a metà settembre

Eccolo lì, lo sconquasso che attendevamo. Prima o poi doveva mostrarsi anche nei modelli previsionali, perché a fronte di un riposizionamento così drastico delle Alte e delle Basse Pressioni non potev ...

La scommessa del nuovo Libano

La nomina insolitamente rapida di un nuovo primo ministro e l’intervento del presidente francese, Emmanuel Macron, non sembrano avere convinto la maggior parte della popolazione del Libano della genui ...

Eccolo lì, lo sconquasso che attendevamo. Prima o poi doveva mostrarsi anche nei modelli previsionali, perché a fronte di un riposizionamento così drastico delle Alte e delle Basse Pressioni non potev ...La nomina insolitamente rapida di un nuovo primo ministro e l’intervento del presidente francese, Emmanuel Macron, non sembrano avere convinto la maggior parte della popolazione del Libano della genui ...