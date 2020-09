Sondaggi elettorali Tecnè: Regionali, in Toscana risultato incerto (Di giovedì 3 settembre 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: Regionali, in Toscana risultato incerto Se si dovesse votare oggi alle Regionali di settembre, il centrodestra batterebbe il centrosinistra per 4 a 2. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Tecnè realizzati per Quarta Repubblica. Sono quattro le Regioni in cui il risultato non sembra essere in discussione: Veneto, Liguria, Campania e Marche. In Veneto, il governatore uscente Luca Zaia non ha rivali. Tecnè lo sonda tra il 70% e il 74%. Lontanissimo il candidato di centrosinistra Lorenzoni dato tra il 16% e il 20%. Sotto il 10% tutti gli altri sfidanti. Anche in Liguria il centrodestra vedrebbe confermata la giunta uscente. In questo caso il vantaggio dell’attuale ... Leggi su termometropolitico

