“Sembrava Stesse Dormendo”, Sotto Shock i Testimoni del Neonato Trovato Morto a Salerno (Di giovedì 3 settembre 2020) Il corpicino è stato individuato per caso in un parco a Roccapiemonte, “Sembra un giocattolo, un bambolotto. Poi ci siamo resi conto fosse davvero un bambino”. Una macabra scoperta quella avvenuta a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, qui un Neonato senza vita è stato riTrovato all’interno di un’aiuola tra le vie della cittadina. “Nemmeno in tv avremmo mai voluto sentire una notizia del genere. Stavo uscendo con mia moglie, sono andato in garage, quando ho visto qualcosa nell’aiuola. Sembrava un giocattolo, un bambolotto. Ho chiamato il mio amico che era qua vicino, gli ho detto di dare un’occhiata. E lui si è accorto subito che fosse un bambino”. Racconta un testimone. A quanto pare il bimbo era supino, e una signora aggiunge: “Sembrava dormisse, ... Leggi su youreduaction

LuBlue94 : @grondoamore Beh, sembrava stesse registrando il video di Bazooka. - forte_fragile : Ieri sera nella canzone di Fiorella scritta da Nic si sentiva tantissimo la sua penna,sembrava la stesse cantando lui.#SeatMusicAwards2020 - digiacomodonato : Sembrava stesse prendendo un nuovo e giusto corso il Partito Democratico, invece.. E anche sul referendum la posizi… - whoviansoul : @Veritatisvis AZZ opinioni scottanti oggi...?? Btw sono IN PARTE d’accordo, all’inizio a me sembrava lei stesse con… - Gaiaalessandra_ : ODDIO SEMBRAVA CHE STESSE PARLANDO TEO -

Ultime Notizie dalla rete : “Sembrava Stesse L'Opinione delle Libertà L'Opinione