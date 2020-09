Salerno, neonata trovata morta in una siepe: forse gettata dalla finestra (Di giovedì 3 settembre 2020) Continuano le indagini dopo il terribile ritrovamento di ieri a Roccapiemonte, dove una neonata è stata rinvenuta morta in un’aiuola di una zona condominiale. Il corpicino è stato trovato da un residente, che ha immediatamente allertato il 118. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altro che accertarne la morte, avvenuta probabilmente poco dopo il parto, dato che la piccola aveva ancora attaccato il cordone ombelicale. Le prime indagini hanno condotto al fermo di una coppia, ora indagata per concorso in omicidio. neonata trovata in un’aiuola: la tremenda ipotesi Secondo gli inquirenti, la neonata trovata morta in provincia di Salerno potrebbe essere stata gettata da una ... Leggi su thesocialpost

