Robert Pattinson è positivo al coronavirus (Di giovedì 3 settembre 2020) L’indiscrezione filtra attraverso Vanity Fair. A quanto pare, il coronavirus non ha risparmiato nemmeno l’attore Robert Pattinson, diventato famoso in seguito a una prima apparizione nel film di Harry Potter e al ruolo di protagonista nella saga di Twilight. Attualmente, Pattinson è impegnato sul set di Batman, altra produzione hollywoodiana che punta a diventare un successo a livello planetario. LEGGI ANCHE > The Batman, le prime immagini in costume di Robert Pattinson Robert Pattinson positivo al coronavirus Mistero sul suo contagio, che è stato confermato a Vanity Fair da fonti di altissimo livello. La produzione di Batman – questo è un dato di fatto – si è ... Leggi su giornalettismo

