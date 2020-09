Politano: «Ho visto la data della sfida con la Juve, è l’eterna rivale» (Di giovedì 3 settembre 2020) Matteo Politano, esterno d’attacco del Napoli, ha parlato del calendario di Serie A ed in particolare della sfida con la Juventus Matteo Politano, esterno d’attacco del Napoli, ha parlato del prossimo campionato di Serie A dopo lo svelamento dei calendari. Ecco le parole del calciatore azzurro a Sky Sport. CALENDARIO – «Ho visto la data della sfida contro la Juventus, si sa che è l’eterna rivale. Ma prima ci sarà il Parma e non sarà semplice giocare lì». OSIMHEN – «È un giocatore dalle grandi prospettive, un bravo ragazzo che ha bisogno di lavorare senza fretta. Arriva da un campionato diverso e non bisogna ... Leggi su calcionews24

410maxgioia : Napoli, Politano: 'Nuovo calendario? Ho visto la data del match contro la Juve: si sa che è l'eterna rivale' Forse… - Sicilianodoc7 : RT @TUTTOJUVE_COM: Napoli, Politano: 'Nuovo calendario? Ho visto la data del match contro la Juve: si sa che è l'eterna rivale' https://t.c… - junews24com : Politano: «Ho visto la data della sfida con la Juve, è l'eterna rivale» - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Napoli, Politano: 'Nuovo calendario? Ho visto la data del match contro la Juve: si sa che è l'eterna rivale' https://t.c… - TUTTOJUVE_COM : Napoli, Politano: 'Nuovo calendario? Ho visto la data del match contro la Juve: si sa che è l'eterna rivale' -