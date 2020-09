Per la Germania ci sono prove “indubitabili” che Alexei Navalny è stato avvelenato (Di giovedì 3 settembre 2020) (foto: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images)Il governo tedesco presieduto da Angela Merkel ha confermato, “senza alcun dubbio”, che il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è stato avvelenato con un agente nervino molto pericoloso, il novichok. Si tratta di uno tra i composti chimici più letali in assoluto che, agendo sul sistema nervoso, può portare al decesso anche in pochi minuti. Gli esami tossicologici sul dissidente politico russo – che si trova in Germania, dopo essere stato trasferito dalla Siberia, dove era stato ricoverato subito dopo l’incidente – sono stati condotti da un laboratorio speciale delle forze armate tedesche. Nei giorni scorsi anche i medici ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Per Germania Primo green bond della Germania, richieste per 33 miliardi di euroETicaNews ETicaNews Innovazione: Italia al 28esimo posto, Svizzera prima per il decimo anno consecutivo

(Teleborsa) - L'Italia è il 28esimo paese in termini di innovazione. A stilare la classifica è il Global Innovation Index 2020 che piazza la Svizzera al primo posto seguita da Svezia e Stati Uniti. Ne ...

Croazia: primi bilanci della stagione estiva e strategie future

Tempo di bilanci per la Croazia che in agosto (al 30 del mese) ha registrato 2,63 milioni di arrivi e 20,72 milioni di pernottamenti, pari al 64% dei pernottamenti nello stesso periodo dell’anno scors ...

