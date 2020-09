Pagamenti elettronici, Confesercenti: “Tax Credit Pos insufficiente per le imprese” (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Il “Tax Credit Pos“, ovvero il Credito di imposta per le commissioni pagate dalle imprese su carte e bancomat è insufficiente dal momento che per un’attività media corrisponde ad un vantaggio fiscale di appena 429 euro all’anno, poco più di 35 euro al mese. Una piccola cifra, che rischia inoltre di essere ulteriormente erosa dai costi burocratici necessari per accedere al tax Credit, che possono arrivare ai 200 euro l’anno. Questa la denuncia di Confesercenti sulla base delle simulazioni condotte dall’associazione di imprese sul cosiddetto Tax Credit Pos introdotto dal DL Fiscale a partire dal primo luglio di quest’anno, e a cui il 31 agosto è stato assegnato un codice tributo dall’Agenzia ... Leggi su quifinanza

