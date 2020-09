Otto positivi sul volo Creta-Londra ma le autorità non avvisano: corsa per rintracciare 200 passeggeri (Di giovedì 3 settembre 2020) Le autorità non avvisano la compagnia aerea della presenza di Otto positivi al Covid-19 a bordo: scatta una corsa contro il tempo per rintracciare 200 passeggeri di un volo Creta-Londra. A riportare la vicenda è il Guardian.I contagiati sarebbero Otto giovanissimi dell’Hampshire, a cui è stato diagnosticato il coronavirus dopo essere tornati nel Regno Unito con un volo Wizz Air, sbarcato presso l’aeroporto di Londra Luton il 25 agosto. La testata britannica afferma: “I test positivi avrebbero dovuto innescare una risposta urgente per rintracciare gli altri 204 passeggeri a bordo, ma Wizz Air ha ... Leggi su huffingtonpost

BUENOS AIRES - Quasi tutta la rosa contagiata dal Covid. Succede in Argentina, dove il Boca Juniors ha confermato che, dopo aver effettuato l'ultimo 'giro' di tamponi, ben 18 giocatori "della rosa dei ...

Boca Juniors, focolaio coronavirus: 18 giocatori positivi

