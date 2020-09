Neonato trovato morto nel Salernitano: riscontrata ferita alla testa. Fermati i genitori (Di giovedì 3 settembre 2020) Ci sono due Fermati per la morte del Neonato ritrovato ieri sera al di sotto di una siepe a Roccapiemonte, nel Salernitano. Si tratterebbe di padre, 47 anni, e la madre del piccolo di 42 anni. I due ... Leggi su tg.la7

SkyTG24 : Neonato trovato morto in un'aiuola nel Salernitano - rtl1025 : ?? Un neonato è stato trovato morto in strada a #Roccapiemonte (#Salerno). Il corpicino, questa sera intorno alle 1… - fanpage : Neonato trovato morto in una aiuola, i testimoni: “Sembrava che dormisse” - AibiNews : #Salerno: neonato trovato morto in un'aiuola. @aibipres: 'Sconvolgente. Governo promuova in TV Culle per la vita e… - P_M_1960 : 'Neonato trovato morto: fermati marito e moglie.' Dicevano che ne saremo usciti diversi e sicuramente avevano ragio… -