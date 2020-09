Neonato ritrovato morto in un’aiuola. Il corpicino trovato da un passante (Di giovedì 3 settembre 2020) Un Neonato è stato trovato morto in strada a Roccapiemonte (Salerno). Il corpicino, questa sera intorno alle 19, è stato notato in un’aiuola di via Roma da un residente che ha dato l’allarme. Sul posto, in una località periferica di Roccapiemonte, si sono recati i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e il sostituto procuratore di Nocera Inferiore Roberto Lenza per le verifiche e gli accertamenti tecnici. Un primo esame esterno, effettuato dal medico legale, ha evidenziato la presenza di una ferita sulla testa del Neonato. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Nocera Inferiore dove sarà sottoposta ad autopsia. Il Neonato, al momento del ritrovamento, aveva ancora il cordone ombelicale ... Leggi su caffeinamagazine

