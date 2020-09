Nel piano tamponi del Governo un test rapido unico per influenza e Covid (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Governo punta a potenziare la capacità di fare test, mercoledì giunti al record di oltre 100mila. Speranza: «A studenti e docenti 11 milioni di mascherine chirurgiche» Leggi su ilsole24ore

virginiaraggi : Vanno avanti i lavori in via IV Novembre, uno degli interventi previsti nel “Piano Sanpietrini” con cui andremo a r… - AmbCina : #Ambiente: secondo un piano d'azione pubblicato dal Ministero delle risorse naturali e dalla National Forestry and… - violastefanello : 'Abbiate fiducia nel piano”, dice uno degli slogan di QAnon. Fiducia in Trump e nei buoni, contrapposti ai “cappell… - saraangel83 : Sono sul mio treno Dolce movimento Il cuore guida la mia mano Guida piano riflettendo Sul bisogno ricambiare che… - martinaaaea : ?????? piccola aggiunta nel piano “Incontro Maggie”: -Fatele fare un video e ditele “puoi salutare una mia amica si… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel piano Nel piano tamponi un test rapido unico per influenza-Covid Il Sole 24 ORE La sortita di Di Maio in Libia dimostra la debolezza internazionale dell'Italia

Sono giorni di intensa diplomazia nel Mediterraneo, con la ripresa delle missioni internazionali degli stati dopo la pausa vacanziera dei loro rappresentanti istituzionali. Nelle ultime ore due visite ...

Ferrara, l’ex Mof sarà la “casa del Cinema”

I locali di Corso Isonzo 137 dedicati al progetto “Ferrara la città del cinema”. Sabato al Festival di Venezia consegna chiavi ex Mof alla Scuola “Florestano Vancini” La palazzina ex Mof sarà la casa ...

Sono giorni di intensa diplomazia nel Mediterraneo, con la ripresa delle missioni internazionali degli stati dopo la pausa vacanziera dei loro rappresentanti istituzionali. Nelle ultime ore due visite ...I locali di Corso Isonzo 137 dedicati al progetto “Ferrara la città del cinema”. Sabato al Festival di Venezia consegna chiavi ex Mof alla Scuola “Florestano Vancini” La palazzina ex Mof sarà la casa ...