Mille tamponi in Costa Smeralda, tutti negativi. "Visto?! Nessun focolaio" (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono tutti negativi i 1.000 tamponi effettuati in questi giorni tra il personale delle strutture ricettive della Costa Smeralda dopo i focolai registrati nella settimana di Ferragosto per effetto della movida. Nessun contagio nemmeno tra i medici, infermieri e pazienti del Mater Olbia, la clinica della Qatar Foundation chiusa dopo la positività di quattro persone, sospea anche l’attività del drive-in per i tamponi veloci. L’ospedale riaprirà nei prossimi giorni una volta completata la sanificazione. “Zero positivi, non esiste quindi un caso Costa Smeralda”, precisa commentando l’esito dei test Marcello Acciaro, coordinatore dell’Unità di crisi del nord Sardegna.I ... Leggi su huffingtonpost

