Miley Cyrus smonta le bugie sul suo divorzio “molto pubblico” da Liam Hemsworth: “Uno schifo” (Di giovedì 3 settembre 2020) Quando si sono sposati a sorpresa a dicembre 2018, quelle nozze così intime e felici sembravano il coronamento di un amore giovanile durato 10 anni e sopravvissuto a tanti momenti difficili, ma il divorzio di Miley Cyrus e Liam Hemsworth, arrivato appena nove mesi dopo il sì, ha segnato la fine del sogno. La popstar di Bangerz e l’attore di Hunger Games si sono detti addio sotto l’attenzione morbosa dei mass media, che hanno radiografato il loro matrimonio lampo e scandagliato ogni aspetto dell’inattesa separazione. La stampa si è focalizzata soprattutto sulle foto che nell’estate 2019 hanno ritratto Miley Cyrus in vacanza in Italia e in atteggiamenti intimi con la blogger Kaitlynn Carter, con cui ha avuto una ... Leggi su optimagazine

