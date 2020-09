Micam pronto a partire: 500 espositori e 5 mila buyer. Badon: Occasione per far ripartire il comparto della calzatura (Di giovedì 3 settembre 2020) “Una sfida raccolta con responsabilità e determinazione: Micam milano è pronto a dare spazio al coraggio delle aziende che hanno voluto con forza che la manifestazione si svolgesse, anche in un contesto internazionale complesso come quello attuale”. Ad affermarlo sono gli organizzatori della 90^ edizione del Salone internazionale della calzatura che si svolge dal 20 al 23 settembre alla Fiera di milano, “consapevoli che – come afferma il presidente Siro Badon – dopo il lockdown, il Micam rappresenta l’Occasione concreta per le aziende del comparto per far ripartire il business”. Ispirata da questa consapevole volontà di ... Leggi su ildenaro

