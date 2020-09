Messi, parla il padre-agente: "Leo può restare al Barcellona" (Di giovedì 3 settembre 2020) Barcellona, Spagna, - Ci sono novità importanti sul fronte Lionel Messi -Barcellona, Intercettato dai microfoni di 'Deportes Cuatro', il padre della Pulce, Jorge Messi, ha risposto così a una domanda: ... Leggi su corrieredellosport

FBiasin : Nel pomeriggio esce la mia intervista a #Cristiano. Mi parla di un po' di tutto, dal #lockdown a #Messi, fino a… - MinaInterista : Ma Messi dopo tutto questo casino, il burofax, l’assenza dal ritiro, il padre che viaggia per trovare accordi e che… - sportli26181512 : Messi, parla il padre-agente: 'Leo può restare al Barcellona': L'asso argentino verso la permanenza in blaugrana al… - jegriva : @BeppeMarottaMa1 @LuigiCardamone2 @EnricoLetta Ma ora parliamo di Navalny. Questo è l'argomento. Quando si parlerà… - andrea41183532 : @FrancoBechis Si parla di corte dei conti non di finanza in Liguria stanno messi peggio per non parlare della Lombardia -