Mercato Juventus, Pirlo sorride: il centrocampista vuole solo i bianconeri (Di giovedì 3 settembre 2020) Mercato Juventus – Andrea Pirlo ha chiesto espressamente di ingaggiare Rodrigo De Paul. L’argentino, molto stimato per la sua duttilità in campo, è già in trattativa con il Leeds che ha già messo sul piatto 30 milioni di Euro. Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’attuale giocatore dell’Udinese avrebbe declinato la proposta inglese perché vorrebbe a tutti i costi trasferirsi alla Continassa. Mercato Juventus: De Paulo rifiuta i Leeds Il legame, molto profondo, con Paulo Dybala sarebbe fondamentale per la squadra presieduta da Andrea Agnelli che, prima, deve assolutamente cedere per monetizzare. Leggi anche:Infortuni Juventus, colpo di scena Douglas Costa. Quando torna De Ligt? Inoltre, nei prossimi giorni è ... Leggi su juvedipendenza

ROMA - Luis Suarez e la Juventus sono sempre più vicini. Nei giorni scorsi il giocatore ha raggiunto un accordo verbale con i bianconeri per un triennale da 10 milioni di euro a stagione e nelle ultim ...

Resta calda la pista che porta Luis Suarez alla Juventus. Il giocatore sta trattando l’uscita del Barcellona e visti gli ottimi rapporti, i bianconeri potrebbero pagare un piccolo indennizzo sotto ...

