Madaro incontra De Iapinis | domani via gli aghi di pino dai marciapiedi

Benevento – L'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro, comunica di aver incontrato questo pomeriggio Ambner De Iapinis per discutere della segnalazione, effettuata da quest'ultimo, degli agli di pino presenti sui marciapiedi che, dalla parte alta di viale degli Atlantici e fino al quartiere Pacevecchia, ne rendevano pericolosa la percorribilità per i cittadini. L'amministratore rende noto che da domani mattina cominceranno le operazioni di spazzamento. "Esprimo soddisfazione – ha dichiarato De Iapinis – per la disponibilità e l'efficienza dimostrate dall'amministratore dell'Asia che, appresa la segnalazione, è intervenuto subito dando ...

