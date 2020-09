La vita in diretta estate, il crollo di Delogu e Masi: le cifre scuotono la Rai. E Pierluigi Diaco... (Di giovedì 3 settembre 2020) Andrea Delogu e Marcello Masi perdono 300 mila spettatori in 3 giorni. Adesso la Rai (e non solo) rimpiange Pierluigi Diaco, massacrato per settimane. Acqua passata. Ai piani alti di Viale Mazzini sono arrivati gli ascolti degli ultimi giorni: pomeriggio di Rai 1. Rewind. Dopo l'addio temporaneo di Diaco e Io e Te, a causa di un tecnico positivo al Covid il suo programma è stato chiuso, si è piazzata in quella fascia La vita in diretta con Andrea Delogu e Marcello Masi. Ma i due conduttori perdono 300 mila spettatori in pochi giorni. Dati alla mano: La vita in diretta estate lunedì si è fermata all'11,3 % di share con il conduttore in collegamento a ... Leggi su liberoquotidiano

