La disegnatrice di moda nigeriana e i suoi vestiti multiuso (Di giovedì 3 settembre 2020) . Lei si chiama Oyinda Akinfenwa, è nigeriana e fa la disegnatrice di moda. Di recente è salita agli onori della cronache per una idea tanto semplice quando geniale: realizza vestiti multifunzione. Ovvero con piccolissimi accorgimenti (anche quattro per abito) lo stesso vestito si può adattare alle occasioni e agli stati d’animo più diversi. “Quando cerco di disegnare abiti di questo tipo, a volte mi ci vogliono settimane per farmi venire un’idea, altre volte invece ci metto solo qualche giorno”, ha spiegato lei alla stampa. Insomma, gli alti e i bassi del processo creativo. La ragazza è una di quelle persone fortunate che è riuscita a fare il lavoro che amano e dice che quando disegna abiti si sente “in cima al mondo” e che spera che ... Leggi su pianetadonne.blog

