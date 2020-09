Incidente sul lavoro a Cavallermaggiore, morto un ragazzo di 22 anni. Grave il fratello di 25 (Di giovedì 3 settembre 2020) Incedente sul lavoro a Cavallermaggiore, due fratelli cadono in un silos pieno di mangime: morto un ragazzo di 22 anni, Grave quello di 25. Dramma a Cavallermaggiore, dove a causa di in Incidente sul lavoro ha perso la vita un ragazzo di 22 anni. Il fratello di 25 anni, che era con lui, &eGrave; ricoverato in gravi condizioni. A lanciare l’allarme sarebbe stato il titolare dell’azienda. Incidente sul lavoro a Cavallermaggiore, morto un ragazzo di 22 anni, Grave il ... Leggi su newsmondo

SkySportF1 : .@PierreGASLY lascia un mazzo di fiori sul luogo dell'incidente di Anthoine Hubert in omaggio all'amico morto lo sc… - WeCinema : .@salvoespo interpreta uno spaccapietre disoccupato dopo un grave incidente sul lavoro. Il figlio Antò sogna di far… - beth2ely : RT @FurlanAnnamaria: Un giovane di 22 anni è morto oggi #3settembre in un grave incidente sul #lavoro a Cuneo. Un altro è gravemente ferito… - NewsMondo1 : Incidente sul lavoro a Cavallermaggiore, morto un ragazzo di 22 anni. Grave il fratello di 25… - RosalbaMallamo : RT @FurlanAnnamaria: Un giovane di 22 anni è morto oggi #3settembre in un grave incidente sul #lavoro a Cuneo. Un altro è gravemente ferito… -