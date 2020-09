Il dramma di Gerry Scotti: "All'improvviso sono svenuto dal dolore" - (Di giovedì 3 settembre 2020) Francesca Galici Belen Rodriguez lo aveva ripreso in stampelle e ora Gerry Scotti rivela cos'è davvero successo dietro le quinte di Tu si que vales Hanno fatto preoccupare le immagini di Gerry Scotti pubblicate qualche settimana fa da Belen Rodriguez. Il noto conduttore si mostrava con le stampelle e un piede ingessato, chiuso dentro una scarpa ortopedica, dietro le quinte delle registrazioni di Tu si que vales. Grande riserbo fino a questo momento attorno al popolare showman, che ha deciso di raccontare tutto al microfono del settimanale Oggi. nodo 1879325 L'incidente è avvenuto a Roma, nel corridoio dell'hotel dove Gerry Scotti alloggiava durante le registrazioni di Tu si que vales. "Ho appoggiato male il piede e ho sentito una fitta atroce. Pensavo fosse una ... Leggi su ilgiornale

Il programma di Gerry Scotti, Caduta Libera, ritornerà poche settimane su Canale 5 per allietare il preserale del pubblico. Con ogni probabilità, nelle prime puntate, assisteremo ad un Gerry del tutto ...Sta per tornare su Canale 5, dal prossimo 7 settembre, Caduta Libera, il programma condotto da Gerry Scotti. E così, per preparare il campo, il mitico conduttore ha concesso un'intervista a Oggi, in c ...