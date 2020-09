I milanisti non lo amano, ma Sōkratīs è un calciatore che potrebbe fare al caso del Napoli (Di giovedì 3 settembre 2020) Sōkratīs Papastathopoulos è finito nel mirino del Napoli. Il calciatore ha vestito anche la maglia del Milan. In rossonero non ha fatto bene. Leggi su 90min

RATEDGE77 : #milan e tifosi #milanisti convinti di avere una rosa per vincere lo scudetto già quest'anno ahahaahah fatti veri n… - scandysss : @okladskij Sicuramente non io visto che letteralmente sono sempre e solo andata con milanisti - pipposcifo1 : RT @SimoneCristao: #Cellino a #TeleLombardia: 'Manchester United ci ha fatto un'offerta per #Tonali di almeno dieci milioni in più rispetto… - Resenzatrono : @paolinhofer @SoloMilan68 @mikarossonero no questa cosa non la comprendono . ahahahah ma succede anche tra milanisti eh - SoloMilan68 : @paolinhofer @Resenzatrono @mikarossonero Questo, a dirla tutta, ancora non l'hanno capito anche alcuni milanisti ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : milanisti non I milanisti non lo amano, ma Sokratis è un calciatore che potrebbe fare al caso del Napoli 90min Milan, scocca l'ora di Bakayoko

Nel giorno di Brahim Diaz, che si sottoporrà nel primissimo pomeriggio alle visite mediche prima di firmare con i rossoneri, il Milan continua passo dopo passo a costruire la squadra per la prossima s ...

Fantacalcio, al Milan c’è una scommessa di nome Daniel Maldini

Al fantacalcio è facile - e pericoloso - vivere di ricordi, affezioni e scaramanzia. E anche se ha smesso di giocare ormai da 11 anni, Paolo Maldini resta legato indissolubilmente all’immaginario dei ...

Nel giorno di Brahim Diaz, che si sottoporrà nel primissimo pomeriggio alle visite mediche prima di firmare con i rossoneri, il Milan continua passo dopo passo a costruire la squadra per la prossima s ...Al fantacalcio è facile - e pericoloso - vivere di ricordi, affezioni e scaramanzia. E anche se ha smesso di giocare ormai da 11 anni, Paolo Maldini resta legato indissolubilmente all’immaginario dei ...