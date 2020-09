Gazzetta: non è detto che sia Milik il sostituto di Dzeko, la Roma pensa a Piatek come piano B (Di giovedì 3 settembre 2020) Nel caso di un addio di Dzeko alla Roma, potrebbe non essere Milik il sostituto scelto dai giallorossi per la maglia numero 9. La Roma, infatti, scrive la Gazzetta dello Sport, sta pensando anche a Piatek. “Nel domino degli attaccanti la Roma è sempre lì, in prima linea, in attesa di capire cosa succederà con Dzeko. Rispetto a prima, però, c’è che se il centravanti bosniaco alla fine dovesse davvero lasciare la Capitale, il possibile sostituto non è detto che sia per forza Arkadiusz Milik, per cui il Napoli continua a chiedere 40 milioni (considerati troppi dalla Roma). Già, perché a ... Leggi su ilnapolista

Gazzetta_it : # Sinner torna a casa: l’infortunio non è grave, presto di nuovo in campo - Gazzetta_it : #Messi, il bambino che non cresceva e ha vinto tutto: i suoi 20 anni da fenomeno in Catalogna - Gazzetta_it : #inter “Se matura, un top mondiale”. Un anno dopo, non è maturato: #Brozovic sul mercato - SerraniAle : @S1m0n3_0rs0 @Gazzetta_it @neniambulance #finoalconfine tipico hashtag da demente che non vuole ricordare che se no… - napolista : Gazzetta: non è detto che sia Milik il sostituto di Dzeko, la Roma pensa a Piatek come piano B L’ex Milan non ha b… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta non Leclerc e Vettel: “Dura a Monza, ma non siamo demotivati” La Gazzetta dello Sport Il carattere non basta La Unahotels si arrende alla Virtus

A interrompere il parzialone bianconero è la tripla di Kyzlink che non cambia però l’andazzo. È di Abass, al 18’, il canestro del massimo vantaggo felsineo (+15) con Reggio inerme ...

Quotidiani: la prima pagina di Qs, Stadio, Gazzetta, Corriere dello Sport, Tuttosport

Queste le prime pagine dei quotidiani di Corriere dello Sport, Corriere dello Sport Stadio, Qs-La Nazione, Tuttosport e Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: ...

A interrompere il parzialone bianconero è la tripla di Kyzlink che non cambia però l’andazzo. È di Abass, al 18’, il canestro del massimo vantaggo felsineo (+15) con Reggio inerme ...Queste le prime pagine dei quotidiani di Corriere dello Sport, Corriere dello Sport Stadio, Qs-La Nazione, Tuttosport e Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: ...